Yılanlar çetesi davasında beş tahliye

Yılan B. lakaplı B.Ş.'nin, sağ kolu F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, bunun üzerine şüphelilerin de İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde de üç tabanca, üç tüfek, bir el telsizi, bir demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden dokuzu tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dokuzu tutuklu 22 sanık hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, silahla tehdit ve yağma suçlarından dava açıldı.

YARGILAMA ÜÇ GÜN ÖNCE BAŞLADI

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle Kayseri Adliyesi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda üç gün önce başladı.

Davanın ilk gününde sanıklar, dün görülen oturumunda ise şikayetçi taraflar dinlendi.

Davanın bugün görülen üçüncü gününde ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.K., A.A., B.B., M.K. ve S.B.'nin cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınıp, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Heyet, örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Ş. ile F.İ., O.A. ve O.G.’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.