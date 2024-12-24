Yılbaşı ağacına baltalı saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de bir park yer alan yılbaşı ağacına 4 kişi balta ile saldırdı.
Yeni yıla sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Çamlık Parkı'nda yılbaşı ağacıyla süslemeye başladı.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi karşısında bulunan yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı.
Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı.
BELEDİYE YENİSİNİ DİKTİ
Küçükçekmece Belediyesi zarar gören ağacın yerine yenisini dikti.
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