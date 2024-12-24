Yılbaşı ağacına baltalı saldırı

Yeni yıla sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Çamlık Parkı'nda yılbaşı ağacıyla süslemeye başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi karşısında bulunan yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı.

Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı.

BELEDİYE YENİSİNİ DİKTİ

Küçükçekmece Belediyesi zarar gören ağacın yerine yenisini dikti.