Yılbaşı ağacına baltalı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de bir park yer alan yılbaşı ağacına 4 kişi balta ile saldırdı.

Yılbaşı ağacına baltalı saldırı

Yeni yıla sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Çamlık Parkı'nda ağacıyla süslemeye başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi karşısında bulunan yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı.

Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı.

BELEDİYE YENİSİNİ DİKTİ

Küçükçekmece Belediyesi zarar gören ağacın yerine yenisini dikti. 

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