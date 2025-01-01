Yılbaşı gecesi define ararken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, önleyici kolluk görevini icra eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri,



Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiindeki yol kenarında 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada kepçe ile kazı yapan 4 kişinin Balıkesir’den geldiğini belirledi. Suç aletleri ile yakalanan şüpheliler Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29), jandarmaya götürüldü.



Jandarmaya götürülen 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kaçak kazıda kullanılan kepçe ise yediemin deposu otoparkına çekildi.



Öte yandan, ele geçirilen 3 adet cep telefonu ise inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.