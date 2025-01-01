Yılbaşı gecesi yangın kabusu: Evi küle dönen yaşlı adam yaralı kurtuldu

Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde yaşayan 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz’e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evi sararken, evde bulunan Bayram Açıkgöz, tahta parçalarının üzerine düşmesiyle yaralandı. Dumandan da etkilenen Açıkgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ahırda bulunan 9 küçükbaş hayvan ve 2 kaz da vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.