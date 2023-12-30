Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ’da tek eksik kar

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı.

Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük 2 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırlıyor.

Kayak yapamayan tatilcilerden bazıları kızakla kayarken, bazıları da yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.



KAYAK YAPMAK İÇİN GELDİLER, KIZAKLA İDARE ETTİLER



Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Muğla'dan gelen Fatih Keçeli, "Muğla’dan geliyoruz. Bizim orada pek kar yok 3 günlük tatili değerlendirelim dedik ve tur ile geldik. Geçen sene sömestir de gelmiştik ama galiba bu sene erken geldik. Oğlumuz için buradayım. Kayak öğrenmesini istiyordum ama kızakla vakit geçecek bir süre" dedi.

