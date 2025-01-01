Yılbaşı kutlamasında magandaların açtığı ateşte bir eve iki kurşun isabet etti

Kurşunların isabet ettiği evin sahibi Deniz Kara, “Olay saat 23.55 civarında oldu. Silah sesleri geldi ben de çocuklara seslendim balkona çıkmayın diye benim dememle birlikte cam kırılma sesleri geldi. 16 yaşındaki oğlum da o esnada bu odada yatıyordu o da korkudan salona kaçtı baba camı kırdılar dedi geldim baktım iki tane kurşun duvara isabet etmiş. Polisi aradık iki ekip geldi incelemelerde bulundular. Allaha şükür çocuk ayakta değildi ayakta olsaydı belki bugün olmayacaktı. Magandalara ne diyebilirim ki cehalet başa bir şey değil” dedi.