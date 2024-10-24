Yılbaşı ne zaman? 2025 yılbaşına kaç gün kaldı?

Vatandaşlar 2025 yılbaşına dair araştırmalara başladı. Vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini merak ediyor. 24 Ekim günü itibariyle yeni yıla 68 gün kaldı. İşte 2025 yılbaşı günü tarihi...



2025 YILBAŞI NE ZAMAN?



2025 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2024ü 1 Ocak 2025’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak.



1 OCAK 2024 HANGİ GÜN?



Bu yıl 31 Aralık tarihi salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise çarşamba olacak.