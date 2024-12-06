Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2025 yılbaşı tarihi)

2025 yılbaşı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşına özel bir çok farklı etkinlik düzenlenecek. Yılbaşı tarihine göre plan yapacak olan vatandaşlar ise yeni yıl için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2025 yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor?



2025 YILBAŞI NE ZAMAN?



2025 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2024ü 1 Ocak 2025’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak.

