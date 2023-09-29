Yılbaşı ne zaman, kaç gün kaldı? 1 Ocak hangi gün?

Vatandaşlar 2024 yılbaşına dair araştırmalara başladı. Vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini merak ediyor. İşte 2024 yılbaşı günü tarihi...



2024 YILBAŞI NE ZAMAN?



2024 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2023’ü 1 Ocak 2024’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak.



Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.



YILBAŞINA KAÇ GÜN KALDI?



29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yeni yıla toplamda 93 gün kaldı.

