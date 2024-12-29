Yılbaşı öncesi 500 polisle operasyon

Diyarbakır’da 500 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi narko-kapan uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yıl öncesi başta gençler olmak üzere vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile bağımlılarına yönelik yaklaşık 500 polisin katılımıyla merkez Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde uygulama yapıldı.



Uygulamada, 25 tim, park, bahçe, umuma açık alanlar, metruk binalar ile ara sokakları kontrol etti.



Farklı noktalara kurulan 10 uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yapıldı.