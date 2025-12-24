Yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyon. Tonlarca ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonları devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, sahte alkol üreten, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yılbaşı öncesi bu sahte alkollerin piyasaya sürülmesi için hazırlık yapan şüphelilere yönelik İstanbul ve Antalya'da belirlenen 8 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

16 TON SAHTE ALKOL BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte alkol ile filtreleme cihazları ve damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

YÜZEY TEMİZLEME ŞİŞELERİNE DOLDURMUŞLAR

Öte yandan, daha önce yürütülen çalışmalarda da sosyal medya platformları üzerinden sahte alkolleri yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajlayıp pazarlayan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda 16 kişinin yakalandığı, 1,5 ton sahte alkol ele geçirildiği ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.