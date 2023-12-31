Yılbaşı öncesi gıda işletmecilerine denetim yapıldı

Trakya'da, yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yılbaşı öncesi gıda işletmecilerine denetim yapıldı

'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, satışı yapan işletmeleri denetledi, ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol etti.

İl Müdürü Atilla Bayazıt da denetimlere katıldı.

Bayazıt, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için ekiplerin sahada denetimlerini sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler kafe, restoran ve marketlerde satılan ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol ederek, esnafı bilgilendirdi.

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