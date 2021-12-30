Yılbaşı öncesi 'Güven Huzur' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulamasının yapıldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak dün "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.



Uygulamaya 15 bin 381 noktada, 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpek katıldı.



BİN 72 KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde, 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe, 21 bin 410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4'ü çocuk 28 kişi bulundu, 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye de adli, idari işlem yapıldı.

615 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Ayrıca denetimler kapsamında 162 bin 620 araç kontrol edildi, bunlardan 26 bin 324'üne işlem yapıldı, 615'i trafikten men edildi, 61 aranan araç da tespit edildi.



Uygulamada ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 15 bin 480 adet tütün makaronu, 457 bin 900 kilogram kaçak tütün, 4 bin 980 litre kaçak ve sahte içki ile 81 tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 193 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

