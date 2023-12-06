Yılbaşı öncesi operasyon | 45 bin şişe sahte içki yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, kimya ve dezenfektan alanında firmaları olan şüphelilerin, bu sayede temin ettikleri etil alkolleri, sahte içki üretenlere, bidonların üzerine yüzey temizleyici ve içilemez yazılı etiketler yapıştırarak sattıklarını belirledi.



Ekipler, ürünleri kargo veya nakliye yoluyla gönderen şüphelilerin, ayrıca yasa dışı yollarla alkollü içki de imal ettiklerini, içki şişelerinin üzerine sahte bandrol yapıştırdıklarını tespit etti.

TURİSTİK TESİSLERE SEVK



Kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıtan şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermeyi amaçladıkları bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların organize bir yapı içerisinde hareket ettiğini belirledi.

