Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri etil alkole çevirdikleri belirlendi.

Saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırdıkları tespit edildi.

9 BİN 750 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Bakırköy ve Esenler ilçelerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

