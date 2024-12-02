Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce şişe ele geçirildi
Yeni yıla sayılı günler kala Mersin'de sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli jandarmaya götürüldü.
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