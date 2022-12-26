Yılbaşı öncesi sahte içkiler çelik kasadan çıktı

Yılbaşı öncesi ekipler sahte içki için harekete geçti.



Kent genelinde ilçe, belde ve köylerde geniş çaplı denetim ve araştırmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde 3 şahsın sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.



Bilgiler üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri köyde bir ikameti takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak ürütülen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



Gerçekleştirilen operasyonda İ.A. (52), H.Ş. (62) ve S.K. (62) isimli 3 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda çelik para kasasında ve plastik bidonlar içerisinde 306 litre kaçak/sahte içki, 22 adet kaçak/bandrolsüz sigara, 1 adet ruhsatsız havalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeğine ait kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.