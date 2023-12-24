Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi?

2023 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor. Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin süresini araştırıyor.
1 OCAK TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu sene 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak..
TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER
Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır. Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.
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