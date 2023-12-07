Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2024 resmi tatil günleri)

Yılbaşı tatilinin ne zaman olduğu, yeni yıla girmek için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 yılının son günlerine girilirken, her yıl olduğu gibi bu yılda 31 Aralık akşamı yılbaşı heyecanı yaşanacak. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2024 resmi tatil günleri)

2024 günleri, yılbaşı akşamını kutlamak için gün sayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2023 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor.

Buna göre; 31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2024 resmi tatil günleri) - 1

2024 RESMİ TAKVİMİ

: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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