Yılbaşı tatiline geri sayım: 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 Aralık 2024 tarihinin durumu, yeni yıl tatillerini planlamak isteyen birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Yılın son gününe dair bir takım planları olan kişiler, bu kapsamda resmi bilgilere ulaşmak istiyor. İşte, yılbaşı tatilinde son durum...



31 ARALIK TATİL Mİ?



31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.



YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.



Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.