Yılbaşı yaklaştı: Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu tespit edilen 8 adrese operasyon düzenledi.



Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 567 litre sahte içki, 170 bandrol ve 80 etiket ele geçirdi.



Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.