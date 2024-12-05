Yılbaşı yaklaştı: Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirildi

Yılbaşına sayılı günler kala Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı yaklaştı: Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirildi
Sahte içki kabusu! İstanbul’da can kaybı 17’ye yükseldi

Sahte içki kabusu! İstanbul’da can kaybı 17’ye yükseldi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu tespit edilen 8 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 567 litre sahte içki, 170 bandrol ve 80 etiket ele geçirdi.

Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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