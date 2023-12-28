Yılbaşında kargolar açık mı? 1 Ocak'ta kargo şirketleri çalışıyor mu?

31 ARALIK'TA KARGOLAR TATİL Mİ?



Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık, tatil veya yarım gün olarak kabul edilmiyor. Ancak bu yıl 31 Aralık tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kargo firmaları kapalı olacak.



1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?



Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kargo firmaları 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecek.

