Yılbaşında kargolar açık mı? (Kargolar dağıtım yapacak mı?)

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Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık, tatil veya yarım gün olarak kabul edilmiyor.

YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI?



31 Aralık'ın, resmi tatil olmaması nedeniyle, kargo firmalarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

PTT Kargo, 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için 8:30 ve 17:30 arası çalışmaya devam edecek. Diğer özel kargo şirketleri ise 09:00 ve 18:00 arası çalışma saatlerinde hizmet verecek.