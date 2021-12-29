Yılbaşında kargolar açık mı? (Kargolar dağıtım yapacak mı?)

Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken kargo şirketlerinin yılbaşında açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, yılbaşında kargolar açık mı?

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 17:34

Yılbaşında kargolar açık mı? (Kargolar dağıtım yapacak mı?)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık, tatil veya yarım gün olarak kabul edilmiyor.

YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık'ın, resmi tatil olmaması nedeniyle, kargo firmalarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

PTT , 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için 8:30 ve 17:30 arası çalışmaya devam edecek. Diğer özel kargo şirketleri ise 09:00 ve 18:00 arası çalışma saatlerinde hizmet verecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...