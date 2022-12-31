Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz mi?

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında Başkentray, Marmaray ve İZBAN 1 Ocak 2023 Pazar günü ücretsiz olacak. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?



YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Başkentray, Marmaray ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre; yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.