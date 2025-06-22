Yılbaşından bu yana binlerce sürücüye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.



1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldığını açıklayan Yerlikaya, "Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz." dedi.



12-19 Haziran 2025 tarihleri arasında da 3 milyon 583 bin 555 aracın denetlendiğini duyuran Yerlikaya, "Toplam, 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldı." açıklamasında bulundu.



Yerlikaya, paylaşımında "Trafikte güvenliği sağlamak için hem Polis ve Jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve drone sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz." notunu düştü.