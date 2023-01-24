Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son verileri açıkladı.



Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.



Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 8 charter seferi ile 1364, tarifeli uçuşlarla 1446 olmak üzere 2 bin 810 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.



Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 282'ye ulaştı.



Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti.

