Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliğine katıldı.

Yıldırım, etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. Binali Yıldırım konuşmasında, "Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar.

Büyük Türkiye'de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar" dedi.