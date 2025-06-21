Yıldırım düşen bungalov küle döndü

Çanakkale'de yıldırımın isabet ettiği bungalov alev alev yanarak küle döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yıldırım düşen bungalov küle döndü

'nin Gelibolu ilçesine Bolayır köyü yakınlarında gece saatlerinde düşen bungalov alev aldı.

Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, bungalov kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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