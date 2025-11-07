Yıldırım düşen köy evinin çatısı yandı
07.11.2025 02:04
Anadolu Ajansı
Uşak'ta ahşap köy evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı ancak çatı kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.
Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle sördürüldü, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.