Yıldırım düşen orman yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ormana yıldırım düştü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Yıldırım düşen orman yandı

Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında düşmesi sonucu çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalarla yangın, hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. S

oğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık bir hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...