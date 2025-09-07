Yıldırım düşen orman yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ormana yıldırım düştü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.
Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalarla yangın, hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. S
oğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık bir hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi.
