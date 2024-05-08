Yıldırım, fabrikayı kül etti: 30 milyon TL zarar tespit edildi

Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında çıkan yangının yıldırımdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Fabrikada yaklaşık 30 milyon liralık zarar tespit edildi.

Yıldırım, fabrikayı kül etti: 30 milyon TL zarar tespit edildi

Oruç Reis Mahallesi’ndeki mobilya üretim fabrikasında 29 Nisan akşam saatlerinde çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, fabrikaya 30 araçla 90 personel sevk etti.

Şehrin birçok noktasından da görülen yangın, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Yıldırım, fabrikayı kül etti: 30 milyon TL zarar tespit edildi - 1

TİNER ARITMA ODASINA YILDIRIM DÜŞMÜŞ

Ölen ya da yaralanan olmadığı , fabrikada yaklaşık 30 milyon liralık zarara neden oldu.

Yapılan incelemeler sonunda yangına, tiner arıtma odasına düşen yıldırımın neden olduğu tespit edildi. 

Öte yandan fabrikada paratonerler olduğu ancak düşen yıldırımın akımının çok yüksek olduğu, bu nedenle paratonerlerin tam olarak görevlerini yerine getiremediği belirtildi.

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