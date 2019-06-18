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Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği ortak televizyon yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın yayın öncesinde İmamoğlu'yla yüz yüze görüşmesini değerlendirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ''Bana İsmail Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Küçükkaya ile İmamoğlu'nun yüz yüze buluşması gayri ahlaki bir durumdur. Gizlenmesi felakettir, ortada eşitsizlik ve gayri meşru bir durum var'' dedi.



Binali Yıldırım, "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü? Rakibimden bunun cevabını bekliyorum" ifadesini kullandı.

YAYIN ÖNCESİ BULUŞMA POLEMİĞİ (KÜÇÜKKAYA'DAN AÇIKLAMA)