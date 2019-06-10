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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayınla ilgili detaylar belli oldu.



Yayına ilişkin detaylar üzerinde çalışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün ikinci kez görüştü.

Görüşmede, yayın formatında uzlaşı sağlanamayan noktalar ele alındı. İki isim, kameralar karşısına geçerek yayına ilişkin açıklama yaptı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

Mahir Ünal, ''Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir'' dedi.

İsmail Küçükkaya (47), Hürriyet, Sabah ve Star gazetelerinde muhabirlik yaptıktan sonra Akşam gazetesinde Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 6 yıldır Fox TV'de Çalar saat adlı sabah programını hazırlayıp sunuyor.

CHP'li Altay ise ''İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede eşit aynı soruları sormak suretiyle yayını gerçekleştirecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek'' diye konuştu.



EŞİT SÜRE, EŞİT SORU



Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın ''eşit süre, eşit soru'' ilkesine göre yapılacağını açıkladı.

TARTIŞMA PAZAR GECESİ

-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar)



-Saat: 21.00

-Moderatör: İsmail Küçükkaya

-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

-Kanal: Bütün kanallar yayınlayabilecek

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Yayına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu ''16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY'' ifadelerini kullandı.