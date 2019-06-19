Yalova'nın Termal ilçesinde bir binada, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Yenimahalle köyü Bağlar Yolu Sokağı'nda, şiddetli yağışın etkili olduğu sırada Birsen ve Emine Hilal Kafkaskıray'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 4 araçla Yalova ve Termal Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Öte yandan evde bulunan 4 kişiyi tahliye eden ekipler, alevleri söndürüp soğutma çalışmasına başladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, binada hasara yol açan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
Anadolu AjansıTürkiye
Yalova'da çatısına yıldırım isabet eden 3 katlı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yalova'nın Termal ilçesinde bir binada, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.