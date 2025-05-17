Yıldırım isaret etti, yangın çıktı

Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Duman ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil eve yıldırım isabet etti.



Evde yaşayan Duman çiftinin 2.katta uyuduğu esnada evin düşen yıldırım yangına neden oldu. Yangından dolayı ev kullanılmaz hale gelirken karı ve koca dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.



Tedavileri tamamlanan çift, taburcu edilerek küle dönen evlerine döndüler.