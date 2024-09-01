Yıldırım orman yangını çıkardı

Muğla'da gök gürültü sağanak yağış etkisini gösterirken, çakan yıldırımlar orman yangınına yol açtı.

Yıldırım orman yangını çıkardı

'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

Köyceğiz'in Sultaniye Mahallesi, Marmaris'in Balan Dağı mevkii ile Ula'nın Çörüş Mahallesi'nde yıldırım kaynaklı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre etkili olan yağışlar sebebiyle yıldırım düşmeleri yaşandı. Ormanlık alanlara düşen yıldırımlar sonucunda orman yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, oluşan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Meteorolojik verilere göre yer yer etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

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