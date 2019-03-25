AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Sancaktepe'de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Samandıra Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Seçime sadece 6 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Gençler, azminiz, coşkunuz, heyecanınız azalmasın, artsın. Şimdi soruyorum; pazar günü Sancaktepe'de Cumhur İttifakı Adayı Şeyma Döğücü'yü seçiyor muyuz? Sancaktepe'ye bir hanım eli değsin mi?" diye sordu.



Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün Cumhur İttifakı olarak "muhteşem" bir miting gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"7 Ağustos 2016'daki Yenikapı ruhunu tekrar canlandırdık. Müthişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber, İstanbul, muhteşem bir miting gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı, esasında 15 Temmuz gecesi kurulmuştu. 15 Temmuz gecesinde, alçak FETÖ örgütü, devletin; tankını, silahlarını, helikopterini, uçağını çalarak, bombaları milletin üzerine doğrulttuğunda Cumhurbaşkanımızdan sonra beni arayan ilk lider Devlet Bahçeli olmuştu. 'Önce milletim, önce memleketim.' diyerek 'Sonuna kadar arkanızdayız.' diyen Sayın Bahçeli ile birlikte o gece, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara indiniz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla meydanlara indik. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik. Alçaklara hak ettikleri cezayı verdik. İşte böyle bir milletiz biz. Bu milletin önünde selam durulur, selam."



Yıldırım, 15 Temmuz gecesinde herkesin bir sınav verdiğini kaydederek, "O gece, bu millet, bir kez daha hürriyetine, istiklaline ne kadar aşık olduğunu gösterdi. İşte o Cumhur İttifakı'dır. Bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığı için, al yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz ve milletimiz için hazırız, her zaman ayaktayız" ifadelerini kullandı.



"Finali, Binali ile yapalım mı?" diye soran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk iş, metro Sancaktepe'ye geliyor. Daha sonra Sultanbeyli'de. Sancektepe için bir güzel projemiz daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şubesini de Sancaktepe'ye kuruyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Akıllı Kent İstanbul Yönetim Merkezi de Sancaktepe'de olacak. Türkiye'nin en büyük hastanesini de Sancaktepe'ye yapıyoruz. 4 bin 200 yataklı. 15 bin Sancaktepeli kardeşimiz, burada iş güç sahibi olacak. Akıllı Şehir Merkezi'nde binlerce kardeşimiz çalışacak. O halde, 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz. Pazar günü hep beraber sandığa gidiyoruz. Sancaktepe'de sancağı göklere çıkarıyoruz. Ay yıldızlı sancağı dalgalandırıyor ve Şeyma Döğücü'yü başkan seçiyoruz."

