TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'un açılışına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok" dedi.





Yıldırım şöyle devam etti:

"35 bin masum insanı katleden PKK, bugün de PYD/YPG adıyla ne yazık ki Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi de dost bildiğimiz, NATO'da müttefik bildiğimiz Amerika'nın açık, aleni, doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce tır silah, füze, her türlü mühimmat bu terör örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok enteresan, 'Biz onlarla stratejik bir işbirliği yapmıyoruz, taktik bir işbirliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva. Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir şekilde mazur görülecek yanı yoktur."

"AB ÇÖZÜM ÜRETMEKTEN UZAK"

Avrupa Birliği, uluslararası sorunların çözümünde yeterince aktif olmadığını söyleyen Yıldırım, "Günümüzde daha çok içine kapanan Avrupa'yı görüyoruz, sorunlarla yüzleşmemeye çalışan ve sınır duvarlarını alabildiğince yükselten, 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışıyla hareket eden bir Avrupa Birliği var. AB'nin dünyadaki mevcut sorunlara yaklaşımı, çözüm üretmekten uzaktır. Ekonomik ve sosyal sebeplere bağlı uluslararası pek çok sorun, AB'nin yeterince ağırlığını hissettirmemesi nedeniyle olumsuz şekilde gelişmektedir." dedi.

FİLİSTİN MESELESİ

"Kudüs'te, Filistin'de karar alınıp da İsrail'in uygulamadığı Güvenlik Konseyi kararının sayısı ne kadardır?" diyen Yıldırım, "Yani bazı ülkeler için 'Bu bir mecburiyettir, uygulanmazsa onların felaketine sebeptir' diyeceksiniz, bazı ülkeler uygulamayınca hiçbir şey olmayacak, hiçbir sonucu olmayacak. Peki bu kuruma, bu sisteme insanları nasıl inandıracağız?" şeklinde konuştu.

SURİYE İÇ SAVAŞI



Binali Yıldırım, "8 yılı aşan iç savaş sebebiyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz. Lübnan da Ürdün de aynı bedeli ödüyor. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık, onların hayata tutunmalarına vesile olduk. Bazı ülkeler bunu anlamakta zorlanıyor. '30 milyar dolar para harcadınız' diyorlar. Anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Çünkü mesele insan olunca, mesele insanı yaşatmak olunca paranın değeri olmaz. Bir insanı kurtarmak bir cihanı kurtarmak demektir. Bizim anlaşımız, inancımız bunu gerektiriyor." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım şunları söyledi:



"Herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir dünya hedefine ulaşmak, güçlü ülkelerin 'adil davranma ve iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkündür. İş birliği yapmayı gerektiren meselelerin başında terörle mücadele geliyor. Terör ve terörizm, ülkeye, etkin kimliğe, dine bakmadan kayıtsız ve şartsız reddedilmelidir. Terör, hiçbir şekilde finanse edilmemeli, silah ve para desteği sağlanmamalı."

