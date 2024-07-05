Yıldırımın çarptığı çocukları toprağa gömerek kurtardılar

Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Yıldırımın çarptığı çocukları toprağa gömerek kurtardılar

 Asma köyü kırsalında Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı.

Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler.

Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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