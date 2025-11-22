Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yangın paniği
22.11.2025 13:31
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde öğrenci kulüplerinin bulunduğu konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Esenler'deki Davutpaşa Kampüsü'nde, öğrenci kulüplerinin bulunduğu Kulüpler Vadisi'ndeki konteynerlerin çatılarında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerlerdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, 8 konteyner hasar gördü.