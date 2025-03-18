Yıldız'ı öldüren eşe yine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kadın cinayeti cezasız kalmadı.

Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta Yıldız Yılmaz, 3 tekerlekli bisikletle seyir halindeyken eşi İsmail Yılmaz tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak öldürüldü.



Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS



Yılmaz hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



21 Ekim 2024’te Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İsmail Yılmaz, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.