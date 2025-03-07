Yılın 2.ÖGG sınav tarihi EGM tarafından açıklandı: 114.Dönem ÖGG ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 sınav takvimiyle Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihleri hakkında adayları bilgilendirdi. Takvimde Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav tarihlerine yer verildi. Eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanıyor.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.



Yenileme eğitimleri, özel güvenlik görevlilerinin günün değişen şartları ve mevzuat değişikliği konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel güvenlik eğitim kurumları tarafından ücreti karşılığında verilmektedir.