Yılın 204 günü kirli hava solundu

Antalya'da hava kalitesi üst sınır değerini aştı.

Antalya’da yağış azlığı ve ara mevsimlerin neredeyse tamamen kalktığı bir dönem yaşanıyor.

Küresel iklim krizine ek olarak çevresel faktörlerin de etkisiyle değişen Antalya iklimine bir de hava kirliliği eklendi. Kent merkezinde yılın tamamında ölçümler yapan ve yıllık ortalama kirlilik verisi sunan istasyon, 2024'te Antalya’da 204 gün havanın kirli olduğunu tespit etti.



EN ÖNEMLİ ETMENİ TRAFİK



Kirliliğin ana sebebinin ise trafik yoğunluğu olduğu belirlendi.



Trafik yoğunluğunun sabah ve akşam saatlerinde pik yapan kent merkezinin yanı sıra çevre yollarda da artması dikkat çekiyor. Gün içerisinde de zaman zaman ana arterlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlardan çevreye yayılan egzoz dumanı hava kalitesi değerini aşağı çekti.



Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, yüksek hava kirliliği durumunun korkutucu olduğunu değerlendirdi.



Durumun gün geçtikçe kötüye gittiğine dikkat çeken Doğan, "12 ay boyunca emisyon salınımı var. Evsel ısınma problemini de hala çözebilmiş değiliz. Son tüketicideki kömürün değerini kontrol edemiyoruz." dedi.



"ÇALIŞMALAR YETERSİZ KALIYOR"



İklimin başlı başına bir sorun olduğunu ifade eden Doç. Dr. Doğan, havanın olumsuz etkilendiğini dile getirip "Kepez ilçesindeki hava kalitesini ölçen istasyonun verilerine bakıldığında, 365 günün 204'ünde 2024 yılında maalesef sınır değerler aşılmış durumda. Bu sınır değerlerin yılda en fazla 35 defa aşılmış olması gerekirken 204 defa aşılmış." diye konuştu.