Yılın ilk ayında 10 bin 520 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı.



Başkanlıktan yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Yılın ilk ayında Ağrı, Erzurum, Kocaeli, Malatya, Kütahya ve Ankara'dan toplam 9 charter seferiyle Afganistan uyruklu bin 503 düzensiz göçmen sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, tarifeli uçuşlarla birlikte ülkesine dönüşü sağlanan Afganistan uyruklu sayısının 3 bin 755 olduğu aktarıldı.



Tüm diğer uyruklarla birlikte yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 10 bin 520'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Sınırlarda alınan etkin tedbirler sayesinde 20 bin 295 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 284 düzensiz göçmen yakalandı.



2022 yılında 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. 2022, ülke tarihinin en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığı yıl oldu."