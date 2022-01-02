Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak: Gündem memur ve emekli ek zam

Milyonlarca emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon oranında. Alınacak enflasyon farkı, bu oranın açıklanmasıyla netleşecek. Toplantıda memurlara memurlara yapılacağı açıklanan ek zammın da ele alınması bekleniyor .

Haberler - NTV Haber 02.01.2022 - 13:21

Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak: Gündem memur ve emekli ek zam

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda

İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda

Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak.

Açıklanacak aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon rakamları ile birlikte memurların alacağı fark da netleşmiş olacak. Memurlara 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 artış yapılmıştı. Bunun üzerinde enflasyon farkı da gelecek.

konfederasyonu bunun haricinde geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanlamalar nedeniyle de artış talep etmişti.

Bu artışın ne kadar olacağının da yarınki kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Sadece memurların değil işçilerin de gözü enflasyon oranında. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak.

İSTANBUL'DA TAKSİMETRE KUYRUĞU

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...