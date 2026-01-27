Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor
27.01.2026 10:42
Son Güncelleme: 28.01.2026 07:11
Yılın ilk MGK toplantısında Gazze ve İran'daki durum da masada olacak. (Fotoğraf: Arşiv)
2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda başta Suriye olmak üzere iç ve dış güvenlik konuları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk MGK toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.
Toplantıda ana gündem başlığının Suriye olması bekleniyor.
MGK toplantısında Şam yönetimi ile SDG arasında 18 Ocak'ta imzalanan “Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması” çerçevesinde sahadaki son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Türkiye sınırına yakın bölgelerde alınacak ilave tedbirler ile Şam yönetiminin talebi halinde sağlanacak destek de masada olacak.
MGK toplantısında bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Gazze'nin yeniden inşasına dönük çabalar ve diplomatik temaslar da toplantıda değerlendirilecek.
MGK'da İran'da yaşanan rejim karşıtı protestoların ardından Washington ile Tahran arasında yükselen gerilim de ele alınacak.