Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor

Yılın ilk MGK toplantısında Gazze ve İran'daki durum da masada olacak. (Fotoğraf: Arşiv)

2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda başta Suriye olmak üzere iç ve dış güvenlik konuları ele alınacak.