Yılın ilk MGK'sı bugün yapılacak: Ana gündem terör

2024 yılının ilk milli guvenlik kurulu toplantısı terör ana gundemiyle gerçekleştirilecek.



MGK toplantısında Aralık ve Ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimleri masada olacak.



Toplantıda sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlari ile operasyonlar masaya yatırılacak. Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek.



Toplantıda, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı ve KYB Yönetimine dönük ek tedbirlerin de ele alınması bekleniyor.



MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, ateşkesin yanısıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslar da masada olacak.



MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklama ile duyurulacak.

