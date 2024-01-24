Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olacak. Irak'ın kuzeyinde toplam 21 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar ile Irak ve Suriye'nnin kuzeyine dönük gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçları değerlendirilecek.

Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor

2024 yılının ilk (MGK) toplantısı ana gundemiyle gerçekleştirilecek.

MGK toplantısında aralık ve ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimleri masada olacak.

Toplantıda sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlari ile operasyonlar masaya yatırılacak. Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek.

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı ve KYB Yönetimine dönük ek tedbirlerin de ele alınması bekleniyor.

KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslar da masada olacak.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklama ile duyurulacak.

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