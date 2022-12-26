Yılın son kabine toplantısı başladı: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantının ana gündem maddesi, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olacak. Erdoğan, Karadeniz doğalgazı konusunda yeni bir müjde açıklayacağını da söylemişti. Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yapacağı açıklamada olacak.

Yılın son kabine toplantısı başladı: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 15.40'ta başladı.

2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.

Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

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