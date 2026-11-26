Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son MGK saat 14.40'da başladı.

GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR NELER?

Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.

NTV muhabiri Özden Erkuş, toplantıya ilişkin son ayrıntıları şöyle anlattı:

"Toplantıda genel ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Geride bırakmaya hazırlandığımı 2026 yılındaki tüm MGK toplantılarının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye 'ydi. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli virajlar dönüldü. Özellikle ekim ve kasım ayında Metina ve Hakurk bölgelerinde toplam 18 sığınma ve barınma alanı terör örgütü tarafından terk edildi. Irak Merkezi Hükümeti'nin Türkiye Irak sınırı hattında yeni karakollar ve kontrol merkezleri kurma kararı ve bu çerçevede attığı adımlar ile Sincar'daki PKK varlığının sona erdirilmesi varlığının sona erdirilmesine dönük genel mutabakat ve bu mutabakat çerçevesinde hala çalışmaya devam eden komite ve o komitenin çalışmaları gibi konular değerlendirilecek."

"MGK, terörsüz Türkiye çerçeve yasasının uygulanması çok son derecede önemli bir kurum." diye konuşan Özden, "Çünkü çerçeve yasanın sahaya yansıması MGK kararıyla başlanacak. O karar alınmadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz." dedi.